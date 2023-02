Le chant des oiseaux | Festival Les P’tites Tommettes Creil Catégories d’Évènement: Creil

Oise Festival « Les P’tites Tommettes » 2023 ATELIER SENSORIEL / DÈS 6 MOIS Mercredi 1er mars 16h45 à La Faïencerie Prolonge l’expérience du spectacle Babils par l’écoute des chants des oiseaux au cœur de la canopée. Accompagné par les artistes de la compagnie, tu découvriras et exploreras des sons très singuliers ! Sur réservation

03 44 24 01 01

accueil@faiencerie-theatre.com Gratuit

Durée: 45 min Atelier autour du spectacle

