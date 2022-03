Le chant des oiseaux des landes et prairies Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle Catégories d’évènement: Landes

Morcenx-la-Nouvelle Landes 3.6 3.6 EUR Partagez un moment d’écoute au lever du jour. Vous allez découvrir quelques espèces emblématiques des milieux ouverts de la réserve et observer leurs comportements. Initiation aux chants d’oiseaux.

