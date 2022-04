Le chant des oiseaux de la Maison des Marais, 26 avril 2022, .

Le chant des oiseaux de la Maison des Marais

2022-04-26 – 2022-04-26

C’est à partir du printemps que les oiseaux commencent à chanter, savez vous pourquoi ? C’est ce que vous fera découvrir le guide lors de cette balade dans le marais au grès des chants d’oiseaux. Vous verrez qu’il est facile avec quelques ruses et techniques de les faire venir au plus près ! Cette sortie vous permettra de vous initier aux chants plus ou moins mélodieux de la multitude d’espèce d’oiseaux qui nous entoure et vous en mettra plein les oreilles. Visite ouverte au plus de 8 ans, bottes, chapeau, vêtements sombres et jumelles conseillés, chien non autorisé.

C’est à partir du printemps que les oiseaux commencent à chanter, savez vous pourquoi ? C’est ce que vous fera découvrir le guide lors de cette balade dans le marais au grès des chants d’oiseaux. Vous verrez qu’il est facile avec quelques ruses et techniques de les faire venir au plus près ! Cette sortie vous permettra de vous initier aux chants plus ou moins mélodieux de la multitude d’espèce d’oiseaux qui nous entoure et vous en mettra plein les oreilles. Visite ouverte au plus de 8 ans, bottes, chapeau, vêtements sombres et jumelles conseillés, chien non autorisé.

tourisme@ca-baiedesomme.fr +33 3 22 31 86 93 https://www.tourisme@ca-baiedesomme.fr/

C’est à partir du printemps que les oiseaux commencent à chanter, savez vous pourquoi ? C’est ce que vous fera découvrir le guide lors de cette balade dans le marais au grès des chants d’oiseaux. Vous verrez qu’il est facile avec quelques ruses et techniques de les faire venir au plus près ! Cette sortie vous permettra de vous initier aux chants plus ou moins mélodieux de la multitude d’espèce d’oiseaux qui nous entoure et vous en mettra plein les oreilles. Visite ouverte au plus de 8 ans, bottes, chapeau, vêtements sombres et jumelles conseillés, chien non autorisé.

Marc Dallery

dernière mise à jour : 2022-04-22 par