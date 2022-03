Le chant des grenouilles 2 la bourrache theatre de verre,Paris (75)

Une contre-histoire d’Italie, à travers le chant populaire. Episode 2: La vie comme une guerre, qui ne finissait jamais… (1900 – 1920) Un spectacle écrit par Lorenzo Valera Avec [Séline Gülgönen](https://www.terracanto.org/seline-gulgonen/), [Audrey Peinado](https://www.terracanto.org/audrey-peinado/), [Lorenzo Valera](https://www.terracanto.org/lorenzo-valera/) 29 juillet 1900 : l’assassinat du roi Umberto Ier par l’anarchiste Gaetano Bresci conclut une période de grande violence, marquée par des soulèvements paysans et ouvriers souvent réprimés dans le sang, ainsi que par l’émigration de millions d’Italiens en quête d’un avenir meilleur. Le nouveau siècle s’ouvre alors avec de grands espoirs de changements : le syndicalisme révolutionnaire est né, les organisations ouvrières et paysannes découvrent l’arme de la grève générale, les chambres du travail connaissent un nouvel essor et les socialistes intègrent le parlement. La Grande Guerre arrive inopinément, et perturbe les destins, les idées, les alignements. Des ruines de ce conflit surgira une expérience totalitaire qui changera le visage de l’Europe. Ce sont encore les chants et les histoires de la tradition orale qui nous guideront dans ce nouveau chapitre de l’histoire populaire de l’Italie : fileuses, ouvrier-es, paysan-nes, émigré-es, poilus, déserteurs : un coassement obstiné de grenouilles que même le rugissement du canon n’a pu faire taire… *source : événement [Le chant des grenouilles 2](https://agendatrad.org/e/36076) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

