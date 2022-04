Le Chant des grenouilles 2 ( 1900-1920 ) : Une Contre-Histoire de l’Italie aux travers les chants populaires Librairie Publico – Paris, 15 avril 2022, Paris.

Librairie Publico – Paris, le vendredi 15 avril à 19:00

Le Collectif Terracanto propose des concerts de chants polyphoniques, et des conférences chantées sur l’histoire de ces chant. Depuis 2015, les conférences du Chant des Grenouilles, écrites par Lorenzo Valera, racontent l’histoire sociale italienne du point de vue de celles et de ceux qui s’expriment à travers les chants de tradition orale.[https://www.terracanto.org](https://www.terracanto.org) Le second épisode du Chant des Grenouilles, qui couvre les années 1900-1920, est porté par Séline Gülgönen, Audrey Peinado et Lorenzo Valera, Séline Gülgönen : chant, clarinette, récit Audrey Peinado : chant, percussions, récit.Lorenzo Valera : chant, guitare, accordéon, récit Le nouveau siècle commence avec de grands espoirs de changement : l’anarchosyndicalisme est né , les ouvriers et les paysans découvrant l’arme de la grève générale. La 1ère guerre mondiale arrive soudainement pour perturber destins, idées et alignements. Des ruines du conflit naitront des expériences totalitaires qui changeront le visage de l’Europe. Ce sont encore les chants et les histoires de la tradition orale qui nous guideront dans ce nouveau chapitre de l’histoire de l’Italie : fileuses, ouvrier-res, paysan-nes, émigrants, poilus, déserteurs,…

Librairie Publico – Paris 145 rue amelot 75011 paris Paris Paris



