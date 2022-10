Le chant des fresques de la Vallée du Lot Bias Bias Catégories d’évènement: Bias

Lot-et-Garonne

Le chant des fresques de la Vallée du Lot Bias, 20 novembre 2022, Bias. Le chant des fresques de la Vallée du Lot

Bias Lot-et-Garonne

2022-11-20 10:30:00 – 2022-11-20 17:00:00 Bias

Lot-et-Garonne Bias EUR 15 15 Au programme :

-Eglise de Bias à 10h30 avec Didier Larroque, raconteur de Pays

-Eglise de Casseneuil à 14h avec Gérard Fillol, raconteur de Pays

-Eglise Ste Foy de Pujols à 15h30 avec Cathy Joly, raconteuse de Pays

Présentations accompagnées par les chants de Yohan Arbona.

Bias

