Le Chant des Crevettes – par Camille Rock TNT – Terrain Neutre Théâtre, 11 février 2022, Nantes.

2022-02-11 Représentations du 10 au 12 février 2022 à 21h

Horaire : 21:00 22:15

Gratuit : non 13 € / 9 € réduit(hors frais de location éventuels)Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr Représentations du 10 au 12 février 2022 à 21h

Concert-spectacle. Une voix suave et langoureuse, des compositions poignantes et délicates, « Le Chant de Crevettes » est un voyage au cœur d’une féminité libre et assumée, presque sauvage, le tout bien saupoudré de second degré. Sur scène, une chanteuse, Camille Rock, nous ouvre son univers décalé et décadent dans un spectacle-concert corrosif, drôle et sensible à l’énergie libératrice. Camille Rock travaille et recherche comment se construisent les clichés liés à la féminité afin de les déconstruire de manière explosive tout en mettant au devant de la scène un art qui lui est cher, celui de la chanson. Spectacle écrit et interprété par Camille Rock, mis en scène par Charline Bigarré. Durée : 1h15 Public : adultes

TNT – Terrain Neutre Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com