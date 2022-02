Le Chant des Crevettes – par Camille Rock Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 8 avril 2022, Nantes.

2022-04-08

Horaire : 20:30 21:50

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 € (hors frais de location éventuels)BILLETTERIES : theatrelaruche, billetreduc.com, lekiosquenantais.fr, 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Concert glamour et sexy. Camille Rock le vit plutôt bien elle.Pin-up à la répartie provocatrice, sortie tout droit d’un magazine Play Boy des années 80 à la sauce music-hall, elle vient proposer ses chansons qui sont de doux sirops de grenadine enrobés d’arsenic. Imaginez un mix entre Georges Brassens, les Elles, Giedré et Blanche Gardin ; eh bien Camille Rock c’est ça. Un spectacle dédié plutôt aux adultes, on aurait envie de dire « à partir de 12 ans ». Mais au vu du réel succès qu’il reçoit auprès des plus jeunes, nous dirons aux parents qui se demandent si cela est adapté à leur progéniture : C’est vous qui voyez ! Un savoureux cocktail entre concert, cabaret burlesque et one woman show. Durée : 1h20 Tout public à partir de 12 ans Dans le cadre de Week-end en chansons (7 au 10 avril 2022)

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr