Accueillir les cadeaux de vos lignées – Chamanisme et sophrologie Le Chant des Cimes La Roche-Chalais, 27 janvier 2024, La Roche-Chalais.

Accueillir les cadeaux de vos lignées – Chamanisme et sophrologie 27 et 28 janvier 2024 Le Chant des Cimes Sur inscription , 220 € (réglement en deux fois si besoin )

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T10:00:00+01:00 – 2024-01-27T23:59:00+01:00

Fin : 2024-01-28T09:00:00+01:00 – 2024-01-28T16:00:00+01:00

Stage en Dordogne à La Roche Chalais ( 1h de Bordeaux) Du Samedi 27/01/2024 à 10h au Dimanche 28/01/2024 à 16h

Un week end animé par Anma LATASTE, praticienne chamanique et Mériame ABDELLAOUI Sophrologue

Nous avons souhaité réunir nos pratiques et nous appuyer sur nos expériences personnelles et professionnelles pour co-créer cette rencontre . L’intention de ce stage est d’ offrir à chacun l’opportunité de se connecter à ses ancêtres et à ses lignées pour mettre en lumière les transmissions qui vous ont été faite , valoriser et intégrer pleinement celles qui vont contribuer à votre évolution personnelle .

Vous serez invités à

-Vous connecter à vos ancêtres et à votre histoire familiale

-Libérer les mémoires transgénérationnelles limitantes

– Intégrer la sagesse et la force de vos lignées

– Transformer les blessures ancestrales, se connecter à l’énergie du Pardon et de la Gratitude

-Rassembler les parts de vous-même pour mieux vous rencontrer , retrouver votre force de Vie et votre potentiel

Au programme :

– Des explorations sensorielles et émotionnelles avec la sophrologie

– Des voyages chamaniques guidés

-De la Danse Médecine

-Du Chant Intuitif

– Des outils de développement personnel :

. Photo-langage

. Oracles

. Tableau de visualisation

-Roue de médecine …

Et tout ce qui se présentera dans l’instant présent en connexion avec le groupe.

Infos Pratiques :

Stage du Samedi 26/01/2024 à 10h au Dimanche 28/01/2024 à 16h (possibilité d’arriver la veille sur le lieu de stage

En Dordogne : « Le Chant des Cimes » 758 Chemin des grands Champs 24490 La Roche Chalais

Participation au stage 220 € (Facilité de paiement en deux fois)

Hébergement avec petit déjeuner inclus : 30 € la nuit (chambre partagée deux lits simples) ou 15 euros en camping (Van ou autres …)

Repas Auberge Espagnole, Cuisine équipée à notre disposition

Informations et Inscriptions:

Par téléphone Anma au 06 19 82 41 61 ou Mériame au 07 61 68 73 32

Par mail : lataste.anma@gmail.com ou mabdellaoui.pro@gmail.com

Réservation Hébergement

Auprés de Jimmy et Flora 06.11.07.49.12 contact@lechantdescimes.frhttps://www.lechantdescimes

Les Animatrices du stage :

Mériame ABDELLAOUI

J’aime aller à la rencontre de l’humain et j’ai à coeur de cocréer de beaux projets , de partager nos compétences avec les valeurs d’authenticité, de solidarité, de soutien mutuel et de bienveillance . J’accueille chaque personne sous toutes ses facettes , je les accompagne à se rencontrer dans leur globalité , à oser briller et à explorer leur propres ressources .

Riche de 17 ans d’expérience de la relation d’aide et de l’accompagnement dans le domaine social, j’ai orienté ma pratique en me formant à la Sophrologie . Ce pas je l’ai fait grâce aux personnes qui m’ont entouré et encouragé et à la prise de conscience qu’il est précieux d’oeuvrer pour ce qui fait sens , ce qui est juste pour soi même. Selon moi c’est là où nous puisons notre motivation . Mon potentiel créateur, c’est au travers des diverses expérimentations , de mon éducation , de mon intérêt pour les transmissions de mes aïeux, que je l’ai acquis et valorisé .

Aujourd’hui en tant que Sophrologue je me familiarise avec les différentes intelligences dont nous sommes dotées et que nous explorons bien trop peu, celle du corps me fascine. J’ai à coeur d’offrir cette transmission, de proposer ce rendez vous avec soi , ce temps de relaxation profonde en pleine présence .

Je compléte ma pratique en sophrologie par le mouvement et la danse qui est un superbe moyen d’expression sensorielle et un outil de libération émotionnelle puissant. J’aspire à offrir de beaux chemins de « guérison »

Anma LATASTE

Mon histoire personnelle et mes choix professionnels m’ont amené à oeuvrer dans la relation d’aide et l’accompagnement . Au fur et à mesure de mon parcours et de mes 30 années passées dans le secteur social et médico-social social , j’ai pu repérer l’impact de ce que nous portons en nous dans nos histoires familiales, nos mémoires transgénérationnelles et dans les mémoires de notre âme .

Mon expérience me permet de croire aujourd’hui que chaque histoire peut être réenchantée , chaque cellule de notre corps réinformée, chaque fragment d’âme récupéré tout le long de notre vie pour retrouver la joie d’être ici et maintenant .

Je pratique aujourd’hui mes accompagnements auprés des adultes ou des adolescent avec les outils du « Core shamanism » ( Recouvrement d’âme, Extraction chamanique ). Je propose aussi des accompagnements autour de la maternité ( grossesse, mémoires d’accouchement , deuil périnatal.. ).

J’ai vécu mon premier soin chamanique en 2001 et n’ai cessé depuis de recevoir les enseignements de mes Guides spirituels et de mes Alliés. Aprés ma rencontre avec la Médecine des plantes en Amazonie Péruvienne et mes initiations aux rituels amérindiens durant 15 ans, j’ai rencontré la Médecine Narrative en stage avec le psychiatre amérindien Lewis Mehl Madrona . En 2010 Je me suis formée aux techniques du « Core Shamanisme » auprès de Laurent Huguelit avec la FSS (fondation pour les études chamaniques) créé par l’antropologue Michael Harner

Pour en savoir plus : www.anmalataste.fr

Le Chant des Cimes 24490 La Roche Chalais La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:lataste.anma@gmail.com »}, {« link »: « mailto:mabdellaoui.pro@gmail.com »}, {« link »: « mailto:contact@lechantdescimes.frhttps »}, {« link »: « http://www.lechantdescimes »}, {« link »: « http://www.anmalataste.fr »}]

chamanisme sophrologie