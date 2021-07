Assérac Assérac Asserac, Loire-Atlantique LE CHANT DE L’ENGOULEVENT Assérac Assérac Catégories d’évènement: Asserac

LE CHANT DE L’ENGOULEVENT Assérac, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Assérac. LE CHANT DE L’ENGOULEVENT 2021-07-06 – 2021-07-06

Venez à la nuit tombée, découvrir le site des dunes de Pont-Mahé et sa faune caractéristique. Laissez-vous envoûter par l'ambiance du site et peut-être, au détour d'un chemin, nous pourrons entendre un ronronnement sonore, caractéristique de l'Engoulevent, oiseau migrateur si particulier. Animée par le Parc naturel régional de Brière

