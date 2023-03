20 ième édition de L’ÉQUINOXE DE PRINTEMPS À VAGNEY (88) Le Chant de l’eau Vagney Catégories d’Évènement: Vagney

Vosges

20 ième édition de L’ÉQUINOXE DE PRINTEMPS À VAGNEY (88) Le Chant de l’eau, 2 avril 2023, Vagney. 20 ième édition de L’ÉQUINOXE DE PRINTEMPS À VAGNEY (88) Dimanche 2 avril, 15h00 Le Chant de l’eau Entrée libre En automne et au printemps les « Équinoxes » sont des aventures théâtrales qui réunissent des professionnels du spectacle vivant pour une création inédite et originale au coeur des villes de la Communauté de Commune des Hautes-Vosges permettent au Plateau Ivre d’entretenir son lien avec le territoire et ses habitants.

Programme du dimanche 2 avril 15h-19h : « À la découverte des mousses » Balade contée, initiation botanique, théâtre musique, magie, vidéo et installations 15h PORTES OUVERTES au Chant de l’eau

Exposition, installations, projections vidéo en lien avec la création 2023 du Plateau Ivre “L’envers des mousses“ 16h CHASSEURS D’ABSURDE du Chant de l’Eau au Théâtre de Verdure

Balade contée * 17h À LA DÉCOUVERTE DES MOUSSES au Théâtre de Verdure

Le monde merveilleux des bryophytes, initiation botanique

Le bar mousse, dégustation magique

Le coffre aux mousses, entresort végétal et musical 18h30 RETOUR DE BALADE

Échange avec l’équipe autour d’un verre * Parcours aller-retour de 1,5 km / Possibilité de véhiculer les personnes à mobilité réduite Entrée libre et tout public RDV à 15h au Chant de l’Eau Chant de l’Eau, 7 rue du Jumelage 88120 Vagney

Théâtre de Verdure, rue des Angles 88120 Vagney Réservations et informations au 06 59 48 89 44 et info@leplateauivre.com Le Chant de l’eau 7, rue du jumelage 88120 Vagney Vagney 88120 Vosges Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.leplateauivre.com »}] [{« link »: « mailto:info@leplateauivre.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T15:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

2023-04-02T15:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 Théâtre botanique Florian Jeandel

Détails Catégories d’Évènement: Vagney, Vosges Autres Lieu Le Chant de l'eau Adresse 7, rue du jumelage 88120 Vagney Ville Vagney Departement Vosges Age max 99 Lieu Ville Le Chant de l'eau Vagney

Le Chant de l'eau Vagney Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vagney/

20 ième édition de L’ÉQUINOXE DE PRINTEMPS À VAGNEY (88) Le Chant de l’eau 2023-04-02 was last modified: by 20 ième édition de L’ÉQUINOXE DE PRINTEMPS À VAGNEY (88) Le Chant de l’eau Le Chant de l'eau 2 avril 2023 Le Chant de l'eau Vagney Vagney

Vagney Vosges