Spectacle présenté dans le cadre du Cap Docks dans le cadre lille3000 – UTOPIA. ——————————————————————————- **Hydrothérapie ludique, musicale et sensorielle – 40min – Dès 8 ans** Les yeux bandés, confortablement installé dans un transat, chacun pourra se laisser bercer par les chants aqua-thérapeutiques et autres fréquences sonores régénérantes. Un processus pour stimuler les 70% d’eau dont est composé votre corps. Immersion totale assurée.

Gratuit

Une expérience conviviale et participative autour de l’eau et de ses mystères. Le Grand Bleu 36 avenue Marx Dormoy Lille Bois-Blancs Nord

