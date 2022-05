Le chant de l’eau / Cie On Off Théâtre Le Grand Bleu Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Le chant de l’eau / Cie On Off Théâtre Le Grand Bleu, 22 mai 2022, Lille. Le chant de l’eau / Cie On Off

le dimanche 22 mai à Théâtre Le Grand Bleu

Les yeux bandés, confortablement installé dans un transat, chacun pourra se laisser bercer par les chants aqua-thérapeutiques et autres fréquences sonores régénérantes. Un processus pour stimuler les 70% d’eau dont est composé votre corps. Immersion totale assurée.

Gratuit, sur réservation.

Hydrothérapie ludique, musicale et sensorielle Théâtre Le Grand Bleu 36 avenue Marx Dormoy Lille Lille Bois-Blancs Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T10:00:00 2022-05-22T10:40:00;2022-05-22T11:00:00 2022-05-22T11:40:00

