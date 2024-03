LE CHANT DE L’ALUETTE PREND LE LARGE Place du Marché Bayeux, samedi 13 avril 2024.

LE CHANT DE L’ALUETTE PREND LE LARGE Place du Marché Bayeux Calvados

L’heure est grave, personne ne prend au sérieux les marins Normands et la Bretagne triomphe une nouvelle fois dans les sondages comme peuple de marins, voyageurs, corsaires et j’en passe !

Une cellule de crise tente de créer une comédie musicale maritime normande pour redresser la barre !

Trouver un fil conducteur et des chansons de circonstance ne sera pas une mince affaire mais c’est sans compter sur la troupe du Chant de l’Aluette qui relève ce défi à coup d’envolées lyriques, chansons rive gauche et de franche rigolade. Le défi sera-t-il relevé ? Vous le saurez en venant voir Le Chant de l’Aluette prend le large la presque comédie musicale pleine d’embruns.

L’heure est grave, personne ne prend au sérieux les marins Normands et la Bretagne triomphe une nouvelle fois dans les sondages comme peuple de marins, voyageurs, corsaires et j’en passe !

Une cellule de crise tente de créer une comédie musicale maritime normande pour redresser la barre !

Trouver un fil conducteur et des chansons de circonstance ne sera pas une mince affaire mais c’est sans compter sur la troupe du Chant de l’Aluette qui relève ce défi à coup d’envolées lyriques, chansons rive gauche et de franche rigolade. Le défi sera-t-il relevé ? Vous le saurez en venant voir Le Chant de l’Aluette prend le large la presque comédie musicale pleine d’embruns. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 16:00:00

fin : 2024-04-13 17:30:00

Place du Marché Cinéma Le Normandy Trévières

Bayeux 14710 Calvados Normandie lechantdelaluette@orange.fr

L’événement LE CHANT DE L’ALUETTE PREND LE LARGE Bayeux a été mis à jour le 2024-03-11 par OT Bayeux Intercom