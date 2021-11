Marseille Opéra de Marseille Bouches-du-Rhône, Marseille LE CHANT DE LA TERRE Opéra de Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

le mercredi 1 décembre à 20:00

Gustav Mahler a dit : « J’aimerais qu’on se souvienne de moi comme du Chantre de la Nature … » Pour la première fois à l’Opéra de Marseille, son chef d’œuvre qui affirme la réconciliation de l’homme avec l’éternité de la création… symphonie lyrique – composée en 1908, créée après la mort du compositeur en 1911 – véritable prophétie apaisée quant aux défis lancés à notre commun avenir… DANS LE CADRE DE LA 16E ÉDITION DU FESTIVAL MUSIQUES INTERDITES LE CHANT DE LA TERRE (DAS LIED VON DER ERDE) (version originale allemande / sous-titrée en français) Direction musicale Clelia CAFIERO Contralto Qiulin ZHANG Ténor Christophe BERRY Peintures animées en vidéo Naomie KREMER Orchestre Philharmonique de Marseille Avec Marina MAHLER (Invitée d’Honneur)

De 11 à 26€

Opéra de Marseille 2 Rue Molière, 13001 Marseille

2021-12-01T20:00:00 2021-12-01T21:30:00

