Le Chant de la Terre de Mahler – Saison ONPL Cité des Congrès, 8 novembre 2022, Nantes.

2022-11-08

Horaire : 20:00 21:20

Le Chant de la Terre de Mahler avec deux chanteurs lyriques Concert – Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire. Programme : Richard Strauss (1864-1949) : Fanfare pour l’Orchestre Philharmonique de Vienne – 3 min. Richard Strauss (1864-1949) : Till l’Espiègle – 15 min. Gustav Mahler (1860-1911) : Le Chant de la Terre – 1h.Agata Schmidt, mezzo / Michael Schade, ténor Sascha Goetzel, direction Après la joyeuse « Fanfare für die Wiener Philharmoniker » composée pour le premier bal de l’Orchestre Philharmonique de Vienne en 1924, Sascha Goetzel dirigera « Till l’Espiègle », le chatoyant poème symphonique de Strauss dans lequel un saltimbanque, malicieux et volontiers farceur, courtise les femmes, renverse les étals et harangue la foule, faisant triompher la gaieté ironique d’un trublion qui ressemble davantage à un antihéros qu’à un personnage de légende. Les pitreries de Till feront place à la grâce du « Chant de la Terre ». Composée dans une période de crise profonde, c’est pourtant un sentiment de paix et de consolation qui souffle sur cette œuvre intime éclairée de la douce lumière orientale des poèmes chinois adaptés en vers allemands qui ont éveillé en Mahler des résonances particulièrement fortes. Les voix de la mezzo et du ténor y sont traitées comme des instruments à part entière, créant un équilibre parfait entre la pureté du chant et la puissance orchestrale. Une page bouleversante qui fit plus pour la gloire de Mahler que le reste de son œuvre. « Le Chant de la Terre » est un chef-d’œuvre absolu qui nous réconcilie avec la beauté du Monde.

