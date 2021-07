Houilles La Graineterie Houilles, Yvelines Le chant de la Maladrerie La Graineterie Houilles Catégories d’évènement: Houilles

La Graineterie, le samedi 18 septembre à 16:30

### Le chant de la Maladrerie **Une projection animée par Leila Simon** Flavie Pinatel fait le portrait d’une cité aux formes étonnantes (La Maladrerie d’Aubervilliers) et de ses habitants. En filigrane, le film dresse un état des lieux poétique du vivre-ensemble en France en 2016.

La Graineterie 27 rue Gabriel-Péri 78800 Houilles

2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00

