2022-10-29 20:00:00 20:00:00 – 2022-10-30 02:00:00 02:00:00

Drme Le Chant de la Machine revient au Comptoir Général, avec sa joie, sa bonne humeur, ses potes et surtout d’la MUSIQUE, pour les AMOUREUX, les CURIEUX, les AVERTIS, les JEUNES, les VIEUX, les GENTILS (surtout eux!), les CHATS, les GIRAFES, tout le ZOO quoi! +33 4 75 83 77 34 https://www.lecomptoirgeneral.eu/?fbclid=IwAR2KiH5dMPWco2t6GbUInxcBvhsi0s7TVbLDBD9blkRom6UatUzEZY41zdA Le Comptoir Général 27 boulevard Maurice Clerc – Valence Valence

