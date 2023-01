« LE CHANT DE LA COCCINELLE » Moncé-en-Belin, 10 février 2023, Moncé-en-Belin Moncé-en-Belin.

« LE CHANT DE LA COCCINELLE »

Allée de l’Europe Moncé-en-Belin Sarthe

2023-02-10 18:45:00 – 2023-02-10

Moncé-en-Belin

Sarthe

Moncé-en-Belin

EUR 5 Spectacle musical

Tout public – A partir de 2 ans

Durée : 35 min

Tarif unique : 5 €

Information et réservation : 02 43 42 29 48 ou par mail

La coccinelle est née silencieuse. Elle ne chante pas.

Mais la libellule, le ver de terre, la fourmi ne chantent pas non plus. Et si on apprenait à la coccinelle, à chanter, à siffler comme le merle, à souffler comme le vent, à danser comme la pluie et surtout à écouter… le chant du lointain, le chant de la montagne.

Tout le spectacle repose sur la découverte du chant et de l’écoute dans l’univers du jardin. Le prétexte de l’environnement du jardin nous offre une occasion de découvrir de nouvelles sonorités, des rythmes inattendus.

Jeu : Christine Burnet et Marie-Laure Thébault

Dramaturgie et écriture collective : Emile Hesbois et Christine Burnet

Paroles et musique : Marie-Laure Thébault

Mise en scène : Jean-Claude Bisotto

Lumières : Pierre Bergan

Astuces : Mady Brenguier

Et si on apprenait à la coccinelle, à chanter, à siffler comme le merle, à souffler comme le vent, à danser comme la pluie et surtout à écouter… le chant du lointain, le chant de la montagne.

valrhonne@wanadoo.fr +33 2 43 42 29 48 http://www.valrhonne.org/

Moncé-en-Belin

dernière mise à jour : 2023-01-17 par