Le chant de Bélanore Culles-les-Roches, 29 juillet 2022

Le chant de Bélanore

Moulin Frauchou – Chemin de la Mouille Culles-les-Roches Saône-et-Loire

2022-07-29 – 2022-07-30

Culles-les-Roches

Saône-et-Loire

Culles-les-Roches

Une féérie contée et musicale nocturne mise en lumière dans le décor magique du vallon de la Mouille au M’lin Frauchou.

Spectacle avec Anne Prost-Cossio, Emmanuelle Ayrton et les Elfes de Belanore enluminé par Bertrand Brocard et Vezio Cossio.

Attention : Spectacle en pleine nature. Prévoir vêtements adaptés et bonnes chaussures pour accéder à l’espace du public (sentier pentu).

Billetterie (Réservez rapidement car la jauge est limitée).

https://www.belanore.com

culles-initiatives@culles-les-roches.com

Culles-les-Roches

