Le chansonnier d'Urfé/La Vallière et son passage auprès des poètes des Jeux Floraux Médiathèque José Cabanis Toulouse, jeudi 25 avril 2024.

Le chansonnier d’Urfé/La Vallière et son passage auprès des poètes des Jeux Floraux Le chansonnier d’Urfé/La Vallière, a été exceptionnellement emprunté à la Bibliothèque nationale de France Jeudi 25 avril, 18h00 Médiathèque José Cabanis

Jeudi 25 avril à 18h

Le chansonnier d’Urfé/La Vallière, a été exceptionnellement emprunté à la Bibliothèque nationale de France pour l’exposition.Transcrit entre le 13e et le 14e siècle dans un atelier de la région toulousaine, il a la particularité d’associer 160 mélodies aux poèmes transcrits et est l’un des recueils les plus prestigieux de la littérature des troubadours.

Par Camilla Talfani, Université de Lausanne.

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine

Médiathèque José Cabanis, Toulouse

