Lille Lille / médiathèque Jean Lévy Lille, Nord Le chansonnier Alexandre Desrousseaux Lille / médiathèque Jean Lévy Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Le chansonnier Alexandre Desrousseaux Lille / médiathèque Jean Lévy, 9 octobre 2021, Lille. Le chansonnier Alexandre Desrousseaux

Lille / médiathèque Jean Lévy, le samedi 9 octobre à 14:30

La musique est mise à l’honneur dans cette édition des Nuits des Bibliothèques. Le service patrimoine de la bmL vous propose de découvrir la vie et l’oeuvre d’Alexandre Desrousseaux, le célèbre auteur du P’tit Quinquin. Le musicologue Éric Lemaire a consacré sa thèse au chansonnier et vous propose à travers cette conférence d’explorer les multiples facettes de l’auteur compositeur et interpréte qu’est Alexandre Desrousseaux. Éric Lemaire est né à Haubourdin en 1975. Ce Docteur en Musicologie (2007) consacre sa vie à la musique à travers divers emplois (Direction de chorales, enseignement, …). Il a notamment enregistré onze chansons d’A. Desrousseaux avec la chorale Saint-Léger de Pérenchies (59) qu’il dirige depuis 2004.

Gratuit, entrée libre avec passe sanitaire valide et port du masque.

Redécouvrez l’artiste local créateur du P’tit Quinquin Lille / médiathèque Jean Lévy 32-34 rue Edouard Delesalle Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T14:30:00 2021-10-09T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Lille / médiathèque Jean Lévy Adresse 32-34 rue Edouard Delesalle Ville Lille lieuville Lille / médiathèque Jean Lévy Lille