du dimanche 25 juillet au vendredi 30 juillet à Les Étincelles du Palais de la découverte

Accessible à partir de 15 ans L’atmosphère, par sa dynamique et son effet de serre naturel, est un acteur majeur de notre climat. Mais l’être humain produit un effet de serre additionnel en y injectant massivement du CO2. Le réchauffement qui en découle, irréversible sur le prochain siècle, occasionnera une modification des conditions de vie sur la planète. Les sociétés humaines risquent d’en être fortement impactées. Quels sont les scénarios prévus pour les prochaines décennies ? **Batiment**: – Salle 1 – Les étincelles du Palais de la découverte **Thèmes**: Géosciences **Activités**: Exposés, Projection-Débat L’atmosphère, par son pouvoir réfléchissant et son effet de serre naturel, est un acteur majeur de notre climat. Mais l’Homme le modifie en produisant un effet de serre additionnel. Les Étincelles du Palais de la découverte Jardin Caroline Aigle, 186 rue Saint Charles, Paris Paris

