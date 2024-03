Le changement climatique et la vie dans les régions alpines Plenarsaal, Innsbruck Innsbruck, vendredi 15 mars 2024.

Le changement climatique et la vie dans les régions alpines Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie 2024 Vendredi 15 mars, 17h00 Plenarsaal, Innsbruck

Table ronde avec des représentants scientifiques et politiques d’Autriche et de France. Dans les Alpes, nous ressentons plus que jamais les effets du changement climatique. La nécessité d’un changement profond, de la part de chacun jusqu’aux décideurs scientifiques et politiques, est flagrante. Il est temps de rapprocher les points de vue et d’afficher une volonté politique forte pour promouvoir ces indispensables changements.

Plenarsaal, Innsbruck Maria-Theresien-Straße 18, Innsbruck 6020 Innenstadt Tyrol