Le changement climatique en Normandie : une réalité pour la Normandie Hôtel de Région,site de Rouen, 28 avril 2022, Rouen.

Hôtel de Région, site de Rouen, le jeudi 28 avril à 20:00

Le changement climatique est une réalité en Normandie. Les travaux synthétisés dans le cadre du GIEC normand montrent clairement que notre région a connu ces dernières décennies une augmentation de la température (+1° à +2°C depuis 1970), une augmentation du nombre de jours de forte chaleur, une diminution du nombre de jours de gel et de brouil­lard et une élévation du niveau de la mer (+2,2 mm +/-0, 1 mm par an). Les projections à l’horizon 2100 indiquent que la température continuera de s’élever (+1° à +4°C selon les scénarios) et que les précipitations moyennes annuelles diminueront (-2 à -15%), tandis que les précipitations extrêmes et crues de rivière, les épisodes de canicules et de sécheresses augmenteront, de même que le niveau de la mer qui pourrait s’élever entre 40 cm et 1, 10 m. Ces changements ne seront pas sans conséquences sur le territoire normand, ses écosystèmes continentaux, marins et littoraux, son économie et la santé de ses habitants si nous ne prenons pas rapidement les mesures appropriées pour atténuer ces effets et nous y adapter. Intervenant : Benoit Laignel, Professeur en Géosciences et Environnement et Vice-Président de l’Université de Rouen Normandie, Membre/Expert du GIEC international et représentant du Ministère ESRI lors des plénières du GIEC, Co-Président du GIEC normand

Gratuit sur inscription

Une conférence présentée par Benoit Laignel, co-président du GIEC Normand

Hôtel de Région,site de Rouen 5, rue Robert Schuman Rouen Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T20:00:00 2022-04-28T21:30:00