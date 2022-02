Le Championnat de France Para Athlétisme Adapté s’invite à Mondeville Mondeville Mondeville Catégories d’évènement: Calvados

Le Championnat de France Para Athlétisme Adapté SAJ aura lieu du 7 au 9 juin 2022 à Mondeville au stade Pierre Lafond. Cette compétition de niveau nationale sous l’égide de la Fédération Française de Sport Adapté à destination des jeunes en situation de handicap mental et/ou psychique et/ou ayant des troubles du comportement comporte différentes épreuves: lancers, sauts, course et épreuves combinés. **Au Programme** **Mardi 7 Juin 2022** 14h00 – 18h00: Accueil des délégations 18h45 – 19h45: Cérémonie d’ouverture **Mercredi 8 juin 2022** 09h00 – 12h00 et de 14h00 – 18h00: Épreuves **Jeudi 9 juin 2022** 09h00 – 11h30 Épreuves Le Stade Pierre Lafond de Mondeville sera le théâtre du Championnat de France Para Athlétisme Adapté du 7 au 9 juin 2022 Mondeville Stade Pierre Lafond, Mondeville Mondeville Calvados

