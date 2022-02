Le championnat de France de Dart 18 Débarque à Courseulles-Sur-Mer du 25 au 28 mai 2022 Place Docteur Marcel Lerosey,14470 Courseulles-sur-Mer Courseulles-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Courseulles-sur-Mer

Le championnat de France de Dart 18 Débarque à Courseulles-Sur-Mer du 25 au 28 mai 2022 Place Docteur Marcel Lerosey,14470 Courseulles-sur-Mer, 25 mai 2022, Courseulles-sur-Mer. Le championnat de France de Dart 18 Débarque à Courseulles-Sur-Mer du 25 au 28 mai 2022

du mercredi 25 mai au samedi 28 mai à Place Docteur Marcel Lerosey, 14470 Courseulles-sur-Mer

Sur le site de l’école de voile de Courseulles-Sur-Mer se déroulera du 25 au 28 mai 2022 le Championnat National de Dart18. Il s’agit d’une classe de catamarans internationale. Cette Régate de grade 4 dans la classification de la Fédération Française de Voile rassemblera une cinquantaine de bateaux dont un tiers venus de l’étrangers. Ce National est “Open”, cela signifie que seul les régatiers amateurs peuvent y concourir. L’école de voile de Courseulles organise un National de classe de Catamaran internationale nommé Dart 18 les 25,26,27 et 28 mai 2022 Place Docteur Marcel Lerosey,14470 Courseulles-sur-Mer 14470 Courseulles-sur-Mer Courseulles-sur-Mer Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-25T08:00:00 2022-05-25T17:00:00;2022-05-26T08:00:00 2022-05-26T17:00:00;2022-05-27T08:00:00 2022-05-27T17:00:00;2022-05-28T08:00:00 2022-05-28T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Courseulles-sur-Mer Autres Lieu Place Docteur Marcel Lerosey,14470 Courseulles-sur-Mer Adresse 14470 Courseulles-sur-Mer Ville Courseulles-sur-Mer lieuville Place Docteur Marcel Lerosey,14470 Courseulles-sur-Mer Courseulles-sur-Mer Departement Calvados

Place Docteur Marcel Lerosey,14470 Courseulles-sur-Mer Courseulles-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/courseulles-sur-mer/

Le championnat de France de Dart 18 Débarque à Courseulles-Sur-Mer du 25 au 28 mai 2022 Place Docteur Marcel Lerosey,14470 Courseulles-sur-Mer 2022-05-25 was last modified: by Le championnat de France de Dart 18 Débarque à Courseulles-Sur-Mer du 25 au 28 mai 2022 Place Docteur Marcel Lerosey,14470 Courseulles-sur-Mer Place Docteur Marcel Lerosey,14470 Courseulles-sur-Mer 25 mai 2022 14470 Courseulles-sur-Mer Courseulles-sur-Mer Courseulles-sur-Mer Place Docteur Marcel Lerosey

Courseulles-sur-Mer Calvados