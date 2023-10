« L’Aorte » – de et avec Anaïs Veignant Le Champilambart Vallet Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Vallet « L’Aorte » – de et avec Anaïs Veignant Le Champilambart Vallet, 18 janvier 2024, Vallet. « L’Aorte » – de et avec Anaïs Veignant Jeudi 18 janvier 2024, 19h30 Le Champilambart Payant (de 10 à 16€) Dans ce road-movie qui prend le pouls de l’Amour, en ausculte ses déviations et ses culs de sac, Anaïs Veignant n’a qu’un seul compagnon de route : un trapèze fixe investi comme un alter-ego. Lui- le trapèze / Elle- Anaïs. Un duo déguisé en solo, qui veut porter tout l’amour du monde. L’artiste esquisse un dessin du phénomène amoureux en partant de sa propre expérience et en enquêtant sur celles des autres.

Dans cette épopée intime, l’improbable duo s’élève, chute, se relève, se dialogue beaucoup, se cartographie à coup de mapping, de tracés cartographiques quand il ne se projette pas des vidéos à la figure. C’est sport l’amour ! L’Aorte, c’est fragile, grave et drôle, comme dans les contes de fées, comme dans les comptes à rendre, comme les chemins non balisés. Le Champilambart 13 route des Dorices, 44330 Vallet Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://wwww.champilambart.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'Évènement: Loire-Atlantique, Vallet

