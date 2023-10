Ami.e.s il faut faire une pause Le Champilambart Vallet, 14 décembre 2023, Vallet.

Ami.e.s il faut faire une pause Jeudi 14 décembre, 20h30 Le Champilambart Payant (de 10 à 16€)

Vous le suivrez dans une excursion expérimentale dont vous êtes le héros, à la découverte de ce qui nous semble si familier : notre propre culture. Une invitation joviale à la pensée !

Vous partez en classe verte. Toute une palette d’activités vous attend au gré des rivières, des forêts et des plages, entre pause tisane, sieste et origami. Votre destination ? Ici-même, à tenter de redessiner les liens périlleux entre art, éthique et politique, avec comme outils les métaphores du kayak, de l’accrobranche et du surf.

PRESSE : « Julien Fournet nous embarque dans un cycle de “classes vertes” de la culture sarclant les paysages accidentés de nos champs artistiques à l’aide de la pensée philosophique. Tordant. » LES INROCKS

Soirée en partenariat avec Le Grand T

Le Champilambart 13 route des Dorices, 44330 Vallet Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://wwww.champilambart.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T20:30:00+01:00 – 2023-12-14T22:30:00+01:00

2023-12-14T20:30:00+01:00 – 2023-12-14T22:30:00+01:00