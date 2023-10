« Et la mer s’est mise à brûler » Le Champilambart Vallet, 4 décembre 2023, Vallet.

« Et la mer s’est mise à brûler » Lundi 4 décembre, 20h30 Le Champilambart Payant (de 10 à 16€)

L’acrobate-metteur en scène Valia Beauvieux et le scénariste Pierre Le Gall signent un conte acrobatique qui dit le lien fraternel, le deuil et l’écueil de la virilité. Comme deux boxeurs qui s’enlaceraient au troisième round, Sido et Rémi font corps face au fantôme paternel et ce faisant s’éloignent de l’enfance. D’un agrès circassien à l’autre, de portés acrobatiques en danse, les émotions s’expriment à fleur de peau.

Un spectacle programmé dans le cadre de T au Théâtre ! un parcours d’éducation artistique et culturelle pour les collégien·nes de Loire-Atlantique

Le Champilambart 13 route des Dorices, 44330 Vallet Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://wwww.champilambart.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-04T20:30:00+01:00 – 2023-12-04T21:30:00+01:00

