« Le temps des sardines » Le Champilambart Vallet, 1 décembre 2023, Vallet.

« Le temps des sardines » Vendredi 1 décembre, 20h30 Le Champilambart Payant (de 10 à 16€)

Nourrie à l’humour énervé de Renaud et au féminisme indocile d’Anne Sylvestre, Klaire fait Grr lève le poing d’une presque Marianne, prie Sainte-Marie-des-Ascenseurs pour éviter ses voisins, et rend hommage aux 343, à l’amour et aux coquillettes (elle aime bien les coquillettes). Klaire crache des mots doux, caresse des mots durs, et nous fait le coeur plein d’histoires d’amour, d’encombrants et de confitures. Le temps des sardines, c’est quatorze chansons qu’elle a écrites pour vous. Comme de la poésie, sauf qu’on comprend tout.

Le Champilambart 13 route des Dorices, 44330 Vallet Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://wwww.champilambart.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T20:30:00+01:00 – 2023-12-01T22:00:00+01:00

2023-12-01T20:30:00+01:00 – 2023-12-01T22:00:00+01:00