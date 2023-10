« Une histoire d’amour » / Mise en scène Alexis Michalik Le Champilambart Vallet, 28 novembre 2023, Vallet.

« Une histoire d’amour » / Mise en scène Alexis Michalik Mardi 28 novembre, 20h30 Le Champilambart Payant (de 19 à 30€)

Alexis Michalik, auteur, metteur en scène, interprète à ses heures, a déjà derrière lui, une longue série de triomphes au théâtre. Du porteur d’histoire à Edmond, en passant par Le cercle des illusionnistes et Les Producteurs, le succès auprès d’un large public ne s’est jamais démenti pour celui qui collectionne les Molières.

Avec cette histoire d’amour entre deux jeunes femmes, entre conte de fée et mélodrame, il sait nous tenir en haleine… Une mise en scène toujours en mouvement, des répliques qui font mouche, un humour toujours à propos, de l’émotion finement distillée, un pur bonheur de théâtre !

Presse : « On va rire et pleurer” avait dit Alexis Michalik. On a ri et pleuré, parfois en même temps, touché par cette ”histoire d’amour”… L’auteur saupoudre l’émotion qu’il suscite d’un humour salvateur. » – LE JOURNAL DU DIMANCHE

Le Champilambart 13 route des Dorices, 44330 Vallet Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T20:30:00+01:00 – 2023-11-28T22:00:00+01:00

