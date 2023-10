Tsef Zon(e) & Influence Le Champilambart Vallet Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Tsef Zon(e) & Influence
Mardi 7 novembre, 20h30
Le Champilambart
Payant (de 10 à 16€)
Tsef Zon(e) / Compagnie C'hoari

Pauline Sonnic & Nolwenn Ferry (chorégraphes, interprètes) En réinvestissant les codes du traditionnel Fest-Noz, l’énergique duo C’hoari aborde la rencontre, l’appréhension de l’autre, puis l’amusement, le partage, la transe. De rondes en spirales, de frappes de pieds en vibrations intenses, la répétition entraînante des pas appelle à lâcher prise collectivement. L’élan porté par Pauline Sonnic et Nolwenn Ferry retranscrit simplement le plaisir d’être ensemble ! Influence / Compagnie Les Invendus

Guillaume Cachera & Nicolas Paumier (auteurs, interprètes)
lls sont deux jongleurs, deux amis, deux frères, deux acrobates, deux artistes… Ils explorent, avec de simples balles blanches, tous les possibles de cet art ancestral. Influence, leur nouvelle création, se nourrit de cette amitié jonglée : les difficultés toujours surmontées, les joies et les peines. Onirique, explosif, répété, le mouvement les porte.

Le Champilambart
13 route des Dorices, 44330 Vallet

