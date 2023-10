Ladaniva Le Champilambart Vallet Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Vallet Ladaniva Le Champilambart Vallet, 18 octobre 2023, Vallet. Ladaniva Mercredi 18 octobre, 20h30 Le Champilambart Payant (de 15 à 21€) Ensemble, Zhaklin Baghdasaryan et Louis Thomas ont créé le duo Ladaniva, du nom d’un 4×4 russe commercialisé dans toute l’Europe de l’est depuis la guerre froide. Pour ce concert, ils se sont entourés d’une bande complice de 6 musiciens et nous embarquent dans leurs rythmes envoûtants glanés au gré de leurs sensibilités nomades, allant des mélopées du Moyen-Orient au folk des Balkans, en passant par les secousses envoûtantes du maloya de la Réunion. PRESSE : « Entre ballades tournoyantes et saudade orientale, maloya et reggae en fanfare pépère, Ladaniva propose un tour du monde ultra tonique, riche des surprises des meilleures auberges espagnoles… » – TELERAMA Le Champilambart 13 route des Dorices, 44330 Vallet Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://wwww.champilambart.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T20:30:00+02:00 – 2023-10-18T22:00:00+02:00

2023-10-18T20:30:00+02:00 – 2023-10-18T22:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Vallet Autres Lieu Le Champilambart Adresse 13 route des Dorices, 44330 Vallet Ville Vallet Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Le Champilambart Vallet latitude longitude 47.165502;-1.265381

Le Champilambart Vallet Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vallet/