Hop Hop Hop – Cie Ngc25 Le Champilambart Vallet, 12 octobre 2023, Vallet.

Hop Hop Hop – Cie Ngc25 Jeudi 12 octobre, 20h30 Le Champilambart Payant (de 12 à 18€)

Il nous invite à affronter nos peurs intimes et universelles face au grand âge pour en faire une force de vie, un élan vers notre humanité. Car ici, pas question de nous lamenter mais bien d’aborder avec humour et optimisme les affres du vieillissement.

Sur les musiques sensuelles et dynamiques d’Elvis Presley, les 9 danseurs, de 20 à 50 ans, interprèteront cette pièce chorégraphique.

Voisinages est un dispositif soutenu par la Région Pays de la Loire pour encourager la diffusion des équipes artistiques. Dans les Pays de la Loire, HOP HOP HOP sera en tournée au Théâtre de Verre à Chateaubriant, Le Kiosque à Mayenne et l’Espace de Retz à Machecoul.

Ce spectacle a été co-produit par le Champilambart et accueilli en résidence de création en juillet 2023.

Le Champilambart 13 route des Dorices, 44330 Vallet Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.champilambart.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T20:30:00+02:00 – 2023-10-12T22:00:00+02:00

2023-10-12T20:30:00+02:00 – 2023-10-12T22:00:00+02:00