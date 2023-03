Muscadeath XXI Le Champilambart Vallet Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Muscadeath XXI Le Champilambart, 29 septembre 2023, Vallet. Muscadeath XXI 29 et 30 septembre Le Champilambart Payant Muscadeath 21 eme édition :

15 groupes répartis sur deux journées, une premiere plutot orientée Black Metal avec quelques sonorités Death Metal quand même ! Celle du samedi, elle, sera Death Metal. Avec une programmation reflétant un maximum de variétés de Death. Allant du old school au Brutal Death, en passant par le deathcore ou encore avec du Death melodique.

Une salle de concert et 1une salle dédiée au Merchandising avec une quinzaine d’exposants.

Bar et restauration sur place

Le Champilambart 13 route des Dorices, 44330 Vallet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T17:00:00+02:00 – 2023-09-29T23:59:00+02:00

2023-09-30T15:00:00+02:00 – 2023-09-30T23:59:00+02:00

