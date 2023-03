Lid Ar Morrigan 5 Le Champilambart Vallet Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Lid Ar Morrigan 5 Le Champilambart, 3 juin 2023, Vallet. Lid Ar Morrigan 5 Samedi 3 juin, 14h00 Le Champilambart Payant Festival « Lid ar morrigan »

Musiques folk et médiévales, électrique et acoustique. Neufs groupes, deux scènes, des animations et un marché médiéval. Le tout soutenu par 5 brasseries locales et artiisanales. Restaurations sur place Le Champilambart 13 route des Dorices, 44330 Vallet Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/morrigan-productions/evenements/festival-lid-ar-morrigan »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cityvent.com/events/q6zed8re »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T23:59:00+02:00

Lieu Le Champilambart Adresse 13 route des Dorices, 44330 Vallet Ville Vallet

