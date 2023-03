Trio Geoffroy Tamisier « Lagrimas Azules » & Harmonie de Vallet Le Champilambart, 31 mai 2023, Vallet.

Trio Geoffroy Tamisier « Lagrimas Azules » & Harmonie de Vallet Mercredi 31 mai, 20h30 Le Champilambart Tarifs : de 10 à 16€

Pour ces retrouvailles, c’est avec Geoffroy Tamisier, un des trompettistes les plus reconnus de l’hexagone et son trio Lagrimas Azules, qu’elle partagera la scène. Parallèlement à ses qualités d’ins­trumentistes, Geoffroy arrange et compose de nombreuses œuvres pour orchestre de toute taille et forme. Cette soirée en est le reflet. Tiré du poème symphonique en 9 mouvements au titre éponyme, il s’agit d’une grande suite pour le trio soliste et l’Harmonie de Vallet où s’intercalent des pièces pour orchestre avec solistes ainsi que des pièces pour le trio seul. C’est un hommage à la musique espagnole et au jazz à travers un voyage onirique aux parfums méditerranéens. Chaque mouve­ment représente un portrait, un paysage, une scène de vie…tique. Elle entre tour à tour dans la peau d’une passionaria du fado, d’une carioca ou d’une cubanita, passionnelle, euphorique, intime et flamboyante.

Le Champilambart 13 route des Dorices, 44330 Vallet Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-31T20:30:00+02:00 – 2023-05-31T22:00:00+02:00

