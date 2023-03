« Respire » Cie Circocentrique Le Champilambart Vallet Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

« Respire » Cie Circocentrique Le Champilambart, 16 mai 2023, Vallet. « Respire » Cie Circocentrique Mardi 16 mai, 20h30 Le Champilambart Tarifs : de 10 à 16€ Une aventure toute en rondeurs menée tambour battant par deux acrobates qui défient les lois de la gravité. Jonglages, vertiges, portés acrobatiques ou encore déséquilibres suscitent mille et une émotions, de l’émerveillement à l’appréhension, de surprises en surprises. Les notes d’un pianiste installé sur scène accompagnent ce dialogue entre scène et salle, laissant place à la spontanéité. En guise de fil rouge, subtil et fragile, leur respiration, qui les relie au public et transmet leurs émotions. Un moment intimiste et authentique. Humour, poésie, sensation, virtuosité pour une performance à couper le souffle ! Presse : « Respire est la preuve qu’un « numéro » de cirque aujourd’hui n’est plus la simple dé­monstration technique de prouesses isolées, c’est un univers unique, soigné, complet, ici sublimé par des lumières et une musique ensorcelante. » – LE SOIR Le Champilambart 13 route des Dorices, 44330 Vallet Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/saison-culturelle-2022-2023-spectacle-css5-champilambart-pg1-rg25017.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-16T20:30:00+02:00 – 2023-05-16T21:30:00+02:00

