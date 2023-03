Dominique A Le Champilambart Vallet Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Vallet

Dominique A Le Champilambart, 12 mai 2023, Vallet. Dominique A Vendredi 12 mai, 20h30 Le Champilambart tarifs : de 17 à 27€ Voilà 30 ans que Dominique A officie sur la scène francophone. Tantôt écrivain, tantôt poète, auteur, compositeur, interprète, autant de casquettes qui font de lui l’artiste qui a cassé les codes et révolutionné la chanson française dès les années 90. Une carrière longue et riche qui verra naître, de 1991 à 2020, pas moins de quatorze albums solos. Presse : « Dominique A, par le bas, parce que c’est tout sauf un flambeur, a changé le rock français à sa façon, sans jamais lui prendre la tête. Il a fait son chemin discrètement, a remporté des Victoires, écrit pour les plus grands, de Bashung à Daho…depuis « La Fossette », Dominique A avance toujours plus loin sans jamais quitter ce sillon magnifique qui l’anime et le construit. » – LES INROCKS Le Champilambart 13 route des Dorices, 44330 Vallet Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/saison-culturelle-2022-2023-spectacle-css5-champilambart-pg1-rg25017.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T20:30:00+02:00 – 2023-05-12T22:00:00+02:00

2023-05-12T20:30:00+02:00 – 2023-05-12T22:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Vallet Autres Lieu Le Champilambart Adresse 13 route des Dorices, 44330 Vallet Ville Vallet Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Le Champilambart Vallet

Le Champilambart Vallet Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vallet/

Dominique A Le Champilambart 2023-05-12 was last modified: by Dominique A Le Champilambart Le Champilambart 12 mai 2023 Le Champilambart Vallet Vallet

Vallet Loire-Atlantique