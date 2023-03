Parpaing / 114Cie Nicolas Petisoff Le Champilambart, 3 mai 2023, Vallet.

Parpaing / 114Cie Nicolas Petisoff Mercredi 3 mai, 19h30 Le Champilambart Tarifs : de 10 à 16€

« On ne choisit pas sa famille, même quand c’est elle qui nous choisit. » Nicolas, fils unique de Serge et Michèle, grandit dans un petit pavillon de zone industrielle. Il y a de l’alcool — un peu trop, de l’amour beaucoup et des secrets bien gardés. Lui-même ne dit pas à ses parents qu’il sait avoir été adopté. En 2017, un certain Alain le contacte pour lui apprendre la mort de sa femme Martine. 40 ans plus tôt, c’est elle qui lui avait donné la vie. Face à nous, celui qui se nomme Nicolas Petisoff demande : « À qui les secrets de famille font-ils du bien ?» Sur un simple praticable, carrelé comme le sol du pavillon de son enfance, accompagné d’un musicien, de­vant les films de ses familles, il dépose un parpaing après l’autre et façonne avec sincérité l’être qu’il devient.

Le Champilambart 13 route des Dorices, 44330 Vallet Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/saison-culturelle-2022-2023-spectacle-css5-champilambart-pg1-rg25017.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-03T19:30:00+02:00 – 2023-05-03T20:40:00+02:00

2023-05-03T19:30:00+02:00 – 2023-05-03T20:40:00+02:00