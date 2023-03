« Lagneau » Par Audrey Dero / Pudding Asbl [Festival Cep Party] Le Champilambart Vallet Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

« Lagneau » Par Audrey Dero / Pudding Asbl [Festival Cep Party] Mercredi 12 avril, 15h00 Le Champilambart tarifs : de 4 à 6€ Prix de la Ministre de l'Enfance aux Rencontres du Théâtre Jeune

Ça y est, la peinture est terminée ! Jan a travaillé longtemps. Des jours. Des semaines. Des mois. Jan a travaillé précisément. Méticuleusement. Dans les moindres détails. Il a cherché les meilleures couleurs, la plus belle composition. Et aujourd’hui, le nouveau chef-d’oeuvre est enfin terminé… Prêt à être admiré par tous. Tadam ! Lagneau de Jan !… Mais que se passe-t-il ? Il y a un trou dans le tableau ! LAGNEAU A DISPARU ! Lagneau est un mélange de théâtre visuel et d’objets en dispositif intime. Une bulle de poésie visuelle dans laquelle le spectateur plonge dans l’univers de Jan Van Eyck et de Sarah Yu Zeebroek.

« Ludique et inventive introduction aux arts plastiques, Lagneau s'avère aussi gourmand qu'astucieux. D'une irrévérence jouissive ! » Le Soir Le Champilambart 13 route des Dorices, 44330 Vallet

2023-04-12T15:00:00+02:00 – 2023-04-12T16:00:00+02:00

