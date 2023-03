« Semilla » Cie Tea Tree [Festival Cep Party] Le Champilambart Vallet Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

« Semilla » Cie Tea Tree [Festival Cep Party] Le Champilambart, 2 avril 2023, Vallet. « Semilla » Cie Tea Tree [Festival Cep Party] Dimanche 2 avril, 16h00 Le Champilambart Tarifs : de 6 à 8€ Semilla, c’est la graine en espagnol. La joie de semer, de s’imaginer la vie. Semer en espérant que ça pousse… Oui mais, avant que ça ne pousse, il faut prendre patience, attendre et accepter le rythme de la nature. Sur scène, un duo complice allie danse et cirque autour d’une graine. Peu de textes, juste quelques mots, c’est essentiellement à travers le mouvement et le corps que Sara Olmo et Pierre Viatour de la compagnie Tea Tree nous emmènent dans leur univers plein de malice, ouvrent notre imaginaire…

LA PRESSE EN PARLE

« Ode aux vertus de la patience, en botanique comme en tout, la pièce a la légèreté du pollen. En grains minuscules, elle dépose un humus réconfortant où cultiver de verts paysages. » Le Soir

