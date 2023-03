« Nawak » Cie Bêstîa [Festival Cep Party] Le Champilambart, 2 avril 2023, Vallet.

« Nawak » Cie Bêstîa [Festival Cep Party] Dimanche 2 avril, 16h00 Le Champilambart Tarifs : de 6 à 8€

Et si on arrêtait de se poser 50 000 questions pour juste vivre l’instant présent et se laisser surprendre ? Avec légèreté et virtuosité technique, les artistes manient tour à tour massues, banquine, portés, déguisements et bien d’autres surprises. Entre performance acrobatique et illusion, le trio déjoue le réel, laissant place à un imaginaire déconcertant.

Le Champilambart 13 route des Dorices, 44330 Vallet Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-04-02T16:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:30:00+02:00

