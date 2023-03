« Frontera » Théâtre des 4 mains & Projet Cryotopsie [Festival Cep Party] Le Champilambart Vallet Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

« Frontera » Théâtre des 4 mains & Projet Cryotopsie [Festival Cep Party]
Jeudi 30 mars, 19h30
Le Champilambart
Tarif unique 9€

Avec humour, naviguant entre univers décalé et réalisme, le spectacle tente de dépeindre le système mondial actuel tout en racontant, de manière détournée et collective, l'histoire de Mohammed, comédien « sans papier ». Le spectacle se veut humaniste : n'amenant ni solutions ni messages, il a pour but d'éveiller le jeune public à une réflexion sur l'essence même des frontières.

Le Champilambart
13 route des Dorices, 44330 Vallet
Vallet 44330 Loire-Atlantique
Pays de la Loire

2023-03-30T19:30:00+02:00 – 2023-03-30T20:00:00+02:00

