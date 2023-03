« C’est ta vie » Cie 3637 [Festival Cep Party] Le Champilambart Vallet Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

« C’est ta vie » Cie 3637 [Festival Cep Party] Le Champilambart, 28 mars 2023, Vallet. « C’est ta vie » Cie 3637 [Festival Cep Party] Mardi 28 mars, 19h30 Le Champilambart Tarif unique 9€ C‘est l’histoire de Louise. Louise a douze ans et attend avec impatience que ses seins poussent ! Mais tout ne se déroule pas exactement comme elle l’avait espéré. Durant une année, nous la suivrons de près dans ses expériences de vie, tantôt grinçantes tantôt solaires, dans les liens d’amitiés et de désirs qu’elle découvre, des premiers changements de son corps à ses premiers émois amoureux.

LA PRESSE EN PARLE

« C’est ta vie réussit un petit bijou de délicatesse sans rien occulter et en se situant toujours à hauteur des jeunes ados… »

Le Champilambart 13 route des Dorices, 44330 Vallet

