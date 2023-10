Cet évènement est passé « Des nuits pour voir le jOur » – Cie Allégorie Le Champilambart Vallet Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Vallet « Des nuits pour voir le jOur » – Cie Allégorie Le Champilambart Vallet, 15 février 2023, Vallet. « Des nuits pour voir le jOur » – Cie Allégorie 15 février 2023 – 17 janvier 2024 Le Champilambart Payant (de 10 à 16€) Les sujets de ce spectacle sont l’empêchement et l’acceptation, abordés au travers du parcours d’un corps de femme acrobate. Il s’agit de montrer ce que l’on cache.

De chuchoter ses secrets. De pleurer à force de rire. Par un dispositif scénique étonnant, le public sera invité à vivre le spectacle de l’intérieur.

Ce spectacle a été accueilli en résidence de création au Champilambart en octobre 2022. Le Champilambart 13 route des Dorices, 44330 Vallet Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://wwww.champilambart.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-15T19:30:00+01:00 – 2023-02-15T20:30:00+01:00

2024-01-17T19:30:00+01:00 – 2024-01-17T20:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Vallet Autres Lieu Le Champilambart Adresse 13 route des Dorices, 44330 Vallet Ville Vallet Departement Loire-Atlantique Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Le Champilambart Vallet latitude longitude 47.165502;-1.265381

Le Champilambart Vallet Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vallet/