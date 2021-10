Nantes Séquoia Loire-Atlantique, Nantes Le champignon, c’est du spore ! – Ateliers des vacances Séquoia Séquoia Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Le champignon, c’est du spore ! – Ateliers des vacances Séquoia Séquoia, 26 octobre 2021, Nantes. 2021-10-26 du 26 au 28 octobre 2021

Horaire :

Gratuit : oui Réservation obligatoire : 02 40 38 43 90 à partir de 8 ans et parents du 26 au 28 octobre 2021 Ateliers ludiques pour expérimenter entre enfants à partir de 8 ans et parents.Atelier Le champignon, c’est du spore !À la découverte des secrets des champignons comestibles ou non. Séquoia adresse1} Dervallières – Zola Nantes 44100 Dervallières – Zola 02 40 38 43 90 https://metropole.nantes.fr/lieux-scientifiques sequoia@mairie-nantes.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Séquoia Adresse 1 Rue Auguste Lepère Ville Nantes Age maximum à partir de 8 ans et parents lieuville Séquoia Nantes