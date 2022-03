Le Champagne à Rosé Aÿ-Champagne Aÿ-Champagne Catégories d’évènement: Aÿ-Champagne

Aÿ-Champagne Marne Aÿ-Champagne Grâce à ce circuit ludique vous découvrirez toutes les facettes du champagne rosé et de ses accords mets et vins grâce à la dégustation de 6 cuvées sélectionnées. Cette découverte du champagne rosé s’associe à l’expérience sensorielle du musée Pressoria : Six ateliers gourmands composeront ce parcours ludique de dégustation : cocktail, terre, mer, fromage, dessert et chocolat !

Pour chaque atelier, un Champagne rosé sera accompagné d’un met, spécifiquement choisi pour mettre en évidence leurs accords. 6 départs de 20 personnes sont prévus : 17h00,17h30, 18h00, 18h30, 19h00, 19h30.

