Le Champ du Feu Une station au sommet Obernai, mercredi 21 février 2024.

Le Champ du Feu Une station au sommet Obernai Bas-Rhin

Avec un Accompagnateur en Montagne BE, découvrez les paysages typiques des Vosges: chaumes, tourbière et forêts au sommet du département. Durée 2h30 environ, niveau facile, se munir de chaussures de marche ou basket. Le lieu de rendez-vous sera communiqué à la réservation.

Inclus l’encadrement, l’assurance en RC et une boisson par personne. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 13:30:00

fin : 2024-02-21 16:00:00

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est rando.verte@laposte.net

